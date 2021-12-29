مسؤول صيني: بكين تهدد بـ "إجراءات صارمة" إذا تحركت تايوان نحو الاستقلال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال مسؤول صيني اليوم الأربعاء، إن بكين ستتخذ "إجراءات صارمة" إذا تحركت تايوان نحو الاستقلال مضيفاً أن العام المقبل، قد يشهد زيادة التدخل الخارجي والأعمال الاستفزازية من جانب تايوان.



وقال ما شياو قوانغ المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان في إفادة صحافية إن الصين مستعدة لبذل كل الجهود لإعادة التوحيد مع تايوان بشكل سلمي، لكنها ستتحرك عند تجاوز أي خطوط حمراء، باستقلال الجزيرة.

وقال ما: "إذا أقدمت القوى الانفصالية في تايوان الساعية إلى الاستقلال على عمل استفزازي أو لجأت إلى القوة أو حتى تجاوزت أي خط أحمر، فسنضطر لاتخاذ إجراءات صارمة".

وقال ما إن الأشهر المقبلة قد تشهد زيادة في حدة استفزازات القوى المؤيدة للاستقلال و"التدخل الخارجي".

وتابع "سيصبح الوضع في مضيق تايوان أكثر تعقيداً وخطورة، في العام المقبل".