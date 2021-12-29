5.4 ملايين وفاة و282 مليون إصابة وتوزيع 9 مليارات لقاح كورونا حول العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات مجمعة اقتراب إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم من 282.8 مليوناً، حتى صباح اليوم الأربعاء، بينما تجاوز عدد الجرعات من اللقاحات التي وزعت 9 مليارات.



وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات بلغ 282.790 مليوناً، وأن عدد الوفيات بلغ 5.413 ملايين.

وأوضحت البيانات أن إجمالي اللقاحات المضادة لكورونا التي وزعت عبر العالم تجاوز 9.028 مليارات.