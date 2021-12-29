«المرصد»: إسرائيل قصفت الأراضي السورية 29 مرة في 2021

28 ديسمبر , 2021 قصف إسرائيلي سابق على دمشق (أ.ف.ب) أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، اليوم (الثلاثاء)، بأن إسرائيل استهدفت الأراضي السورية 29 مرة منذ مطلع العام الحالي، سواء عبر ضربات صاروخية أو جوية.

ووفق «المرصد»، أسفرت هذه الضربات عن إصابة وتدمير نحو 71 هدفاً ما بين مبانٍ ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات، كما أنها تسببت بمقتل 130 شخصاً، 5 مدنيين و125 قتيلاً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها و«حزب الله» اللبناني والقوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها.

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