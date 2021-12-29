وفاة الممثل السوري محمد الشماط عن 85 عاماً

قالت نقابة الفنانين في سوريا، فرع دمشق، اليوم الثلاثاء إن الممثل محمد الشماط توفي في الولايات المتحدة عن عمر ناهز 85 عاماً.

ونعاه عدد من الفنانين السوريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي منهم تيم حسن وتولاي هارون وتماضر غانم ونديم شراباتي وسلاف فواخرجي.

وولد الشماط عام 1936 وبدأ مشواره من المسرح حيث كان من أوائل المنضمين للمسرح القومي ثم انتقل إلى التلفزيون ومنه إلى السينما.

شارك في العديد من المسلسلات منها (حارة القصر) و(وادي المسك) و(طرابيش) و(مزاد علني) و(الخوالي) و(حارة خارج التغطية).

من أبرز أدواره «أبو رياح» في مسلسل (صح النوم) مع دريد لحام ونهاد قلعي وإخراج خلدون المالح و«أبو مرزوق» في مسلسل (باب الحارة) بأجزائه.