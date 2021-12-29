هبوط جديد لليرة التركية

وهبطت العملة التركية إلى 12.02 ليرة للدولار، بحلول الساعة 06:15 بتوقيت غرينتش، من 11.8 ليرة للدولار عند الإغلاق أمس الثلاثاء.

ورغم ارتفاعها أكثر من 50% الأسبوع الماضي بعد تدخلات في السوق مدعومة من الدولة، فقدت الليرة 38% من قيمتها هذا العام.

