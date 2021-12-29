الرئيس الروسي يدعو إلى تعزيز العلاقات بين الجمهوريات السوفيتية السابقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إلى تعزيز العلاقات بين الدول التي كانت تشكل الاتحاد السوفييتي السابق، وذلك بعد 30 عاماً من انهياره.



وفي اجتماع لرابطة كومنولث الدول المستقلة التي تهيمن عليها روسيا في سان بطرسبرغ، قال بوتين إن "العديد من الأشياء تغيرت تماماً في العقود الماضية"، حسب بيان للكرملين.

وأشار بوتين إلى أن تأسيس رابطة كومنولث الدول المستقلة في ديسمبر(كانون الأول) 1991، كان نتيجة للقضايا الأمنية والاقتصادية التي تواجه أعضاءها.

وكان الهدف من الرابطة، الحفاظ على علاقات وثيقة بين الدول التي كانت تشكل الاتحاد السوفييتي، قبل تطورها فى نهاية الأمر وبشكل مختلف تماماً عن بعضها البعض في أعقاب انهيار الاتحاد، وفق بوتين.

وأضاف الرئيس الروسي "يجب أن أقول إن العلاقات التي أمكن الحفاظ عليها منذ أيام الاتحاد السوفييتي، لعبت دوراً إيجابياً بصورة عامة".