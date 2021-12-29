شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألمانيا.. مذكرات لاعتقال 596 متطرفاً يمينياً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت وزارة الداخلية الألمانية اليوم الأربعاء، في رد على استجواب برلماني، أن السلطات الألمانية أصدرت مذكرات لاعتقال 596 متطرفاً يمينياً. وفي 140 ملفا، صدرت مذكرات الاعتقال بسبب الاشتباه في ارتكاب جرائم ذات دوافع سياسية، وصدرت أكثر من مذكرة اعتقال ضد 9 مطلوبين. وأظهرت قواعد بيانات مختلفة للشرطة 788 مذكرة اعتقال معلقة، بسب جرائم يشتبه في أنها ذات دوافع سياسية من الطيف اليميني.

