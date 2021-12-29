شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 283 مليونا و223 ألفا و145 مصابا، حتى صباح الأربعاء 29 ديسمبر/كانون الأول 2021.



وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و431 ألفا و77 حالة، فيما تعافى 251 مليونا و831 ألفا و819 حالة.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأربعاء، تسجيل 197 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء نزولا من 209 إصابات في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 152 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 182 قبل يوم. وسُجل معظم الإصابات المحلية الجديدة في إقليم شنشي بشمال غرب البلاد.

وسجلت الصين أيضا 15 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض نزولا من 21 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وذكرت اللجنة أن برالصين الرئيسي سجل حتى يوم الثلاثاء 101683 إصابة مؤكدة. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 171 وفاة بكوفيد-19 و8430 إصابة جديدة الثلاثاء.

وأشارت بيانات الوزارة إلى تسجيل البرازيل في المجمل حتى الآن 618705 وفيات و22 مليونا و254706 إصابات مؤكدة.

وسجلت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية ما إجماليه 77 إصابة مؤكدة بالسلالة الجديدة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

سجلت وزارة الصحة المصرية 809 إصابات جديدة بفيروس كورونا و28 وفاة الثلاثاء، انخفاضا من 851 إصابة و31 وفاة في اليوم السابق.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 383003 من ضمنهم 318456 حالة تم شفاؤها، و21667 حالة وفاة".

أظهرت بيانات أن قبرص سجلت، الثلاثاء، أكبر عدد من إصابات كوفيد-19 منذ رصد فيروس كورونا في الجزيرة لأول مرة في مارس/ آذار عام 2020.

وسجلت الجزيرة 2241 إصابة ارتفاعا من 1925 في اليوم السابق. وسجلت قبرص 154926 إصابة و630 وفاة منذ بدء الجائحة.

وقال بيتروس كارايينيس أستاذ علم الأحياء المجهرية وعلم الفيروسات الجزيئية في كلية الطب بجامعة نيقوسيا: "أعتقد أن السبب في ذلك سلالة أوميكرون، التي ربما وصلت في وقت أبكر مما كنا نعتقد". وكارايينيس عضو في لجنة علمية استشارية للحكومة.

وسجلت قبرص أول إصابة بأوميكرون في 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

سجلت فرنسا الثلاثاء إصابات جديدة قياسية بفيروس كورونا بلغ عددها 179807 حالات خلال 24 ساعة، وهو أكبر عدد من الإصابات اليومية حتى الآن منذ بدء الجائحة.

وسُجل العدد القياسي السابق يوم السبت وبلغ 104611 إصابة، وذلك بعد كسر العدد القياسي المسجل يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 وهو 86852 بإصابات يومين متتالين زادت على 90 ألفا في اليوم الواحد في نهاية الأسبوع الماضي.

في السياق، أعلنت منظمة الصحة العالمية الأربعاء أن الخطورة التي تمثلها متحورة أوميكرون السريعة الانتشار لا تزال "عالية جدا"، وذلك بعد أن قفزت أعداد الإصابات بكوفيد-19 بنسبة 11% عالميا الأسبوع الماضي.

وقالت المنظمة في تحديثها الأسبوعي للوضع الوبائي أن أوميكرون وراء ارتفاع الإصابات في العديد من البلدان، بما في ذلك تلك التي تجاوزت متحورة دلتا المهيمنة سابقا.

وأضافت أن "الخطورة المتعلقة بمتحورة أوميكرون الجديدة والمثيرة للقلق تبقى بشكل عام عالية جدا".

وتابعت أن "الدلائل المتوافقة تظهر أن لأوميكرون ميزة النمو بوقت مضاعف من يومين إلى ثلاثة مقارنة بدلتا، وقد شهدت العديد من البلدان زيادة سريعة في انتشار الإصابات"، ومن بينها بريطانيا والولايات المتحدة.

وأشارت المنظمة إلى أن "سرعة معدل نمو متحورة أوميكرون من المرجح أن تكون مزيجا من القدرة على تفادي الجهاز المناعي وقابلية الانتقال المتزايدة ذاتيا".

ومع ذلك لفتت منظمة الصحة العالمية إلى انخفاض الإصابات بنسبة 29% في جنوب إفريقيا، الدولة الأولى التي أبلغت عن المتحورة في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقالت إن البيانات المبكرة من بريطانيا وجنوب إفريقيا والدنمارك التي تملك حاليا أعلى معدلات الإصابات تشير إلى انخفاض حالات الاستشفاء لدى المصابين بأوميكرون مقارنة بدلتا.

لكن كانت هناك حاجة إلى مزيد من البيانات لفهم حدة الاصابات، بما في ذلك الحاجة إلى أجهزة التنفس الاصطناعي وحالات الوفاة.

كما أن هناك حاجة أيضا لمزيد من البيانات حول مدى خطورة الإصابة لدى المصابين سابقا أو الذين تلقوا اللقاح المضاد لكوفيد.

وكشفت منظمة الصحة العالمية عن أنه في الأسبوع الذي انتهى الأحد، وعقب زيادة تدريجية منذ أكتوبر/ تشرين الأول، ارتفع معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عالميا بنسبة 11% مقارنة بالأسبوع السابق، في حين انخفضت الوفيات الجديدة بنسبة 4%.

وقالت المنظمة التي تتخذ جنيف مقرا "هذا يوازي أقل بقليل من خمسة ملايين إصابة جديدة وأكثر من 44 ألف حالة وفاة".

وتم الإبلاغ عن أكبر عدد من الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا.