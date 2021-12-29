البنتاجون يأمر بإبقاء حاملة طائرات في منطقة البحر المتوسط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أمر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن حاملة الطائرات "يو أس أس هاري ترومان" بوقف الإبحار إلى الشرق الأوسط، والبقاء في البحر المتوسط.



يأتي ذلك وسط مخاوف بشأن الحشود الروسية على الحدود الأوكرانية، وفي محاولة لـ "طمأنة الحلفاء والشركاء".

وقال مسؤول أمريكي، الثلاثاء، إن التغيير في الجدول الزمني للسفينة "هاري إس ترومان" والسفن الحربية الأمريكية المصاحبة لها، يعكس الحاجة إلى وجود دائم في أوروبا.

وتابع المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، يجب طمأنة حلفاء الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة.

واتفقت الولايات المتحدة وروسيا على إجراء محادثات تتناول أمن أوروبا والأزمة الأوكرانية في العاشر من يناير/ كانون الثاني المقبل في جنيف

وتهدف هذه المحادثات إلى نزع فتيل التوتر بشأن أوكرانيا إذ تتهم كييف وحلفاؤها الغربيون موسكو بحشد عشرات آلاف العسكريين عند حدودها تحضيرا لغزو محتمل.

وينفي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يكون يخطط لهجوم على أوكرانيا، قائلا :إن "تحركات القوات الروسية تهدف إلى الدفاع عن روسيا ضد أي تدخل عسكري غربي".

وتضم مجموعة "ترومان" خمس سفن أمريكية، إضافة إلى فرقاطة تابعة للبحرية الملكية النرويجية.

وغادرت مجموعة سفن "ترومان" قاعدتها في نورفوك بفيرجينيا، في الأول من ديسمبر/كانون الأول، ووصلت البحر الأبيض المتوسط في 14 من الشهر الجاري.

وكان من المقرر سابقا أن تستمر في طريقها إلى منطقة الشرق الأوسط قبل أن يصدر وزير الدفاع أوامره الثلاثاء.