مقتل 4 عسكريين و12 متمردا خلال معارك شرق الكونغو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قتل ضابط وثلاثة جنود كونغوليون و12 متمردا خلال معارك في المرتفعات الشرقية لجمهورية الكونغو الديموقراطية التي تشهد نزاعات حول الأراضي.



وقال الجيش في بيان، إن "قتالا عنيفا اندلع بين القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديموقراطية وتحالف متمردين في ماكانيكا وتويغوانيهو وحلفاء أجانب لهم في مرتفعات منطقة فيزي" في جنوب كيفو.

وأفاد المتحدث باسم الجيش في جنوب كيفو الميجور ديودونيه كاسريكا بأن أربعة جنود كونغوليين "لقوا حتفهم، بينهم الكولونيل ملكيور كيمبي ياوندي قائد كتيبة التدخل السريع 121 التابعة للقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديموقراطية" المنتشرة في المرتفعات.

وأوضح أن الضابط قتل في مقر كتيبته.

ووقع القتال قرب ثلاثة مواقع للجيش في قرى شاكيرا وكامومبو ونيامارا، بعدما هاجمها المتمردون. وأعلن كاسريكا في بيان عن مقتل 12 متمردا أيضا.

وقالت عدة جهات فاعلة في المجتمع المدني في المنطقة، إن هذه الاشتباكات دفعت العديد من المدنيين إلى النزوح.

وتدور في هذه المنطقة نزاعات حول الأرض بين عدة مجموعات مسلحة تتحدر من عرقيات مختلفة.

وأودت النزاعات بين الميليشيات إلى مقتل 128 شخصا بين فبراير/ شباط 2018 ويونيو/ حزيران 2020 وتشريد 110 آلاف آخرين، وفق مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان.