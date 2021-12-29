شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهة إصدار شهادة العمل على المركب وفقا للقانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحظر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، قيادة مركب الصيد إلا بعد الحصول على شهادة بصلاحية العمل على المركب فى المياه البحرية تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ورخصة ملاحة بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية تصدر من الهيئة العامة للنقل النهرى، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون حالات إصدار الشهادة أو الرخصة حسب طبيعة عمل كل عائمة...