سكن لكل المصريين 2.. اعرف موعد وقيمة سداد أول قسط بعد ظهور النتيجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

ظهرت نتيجة الحجز في شقق سكن لكل المصريين ضمن محول متوسط الدخل والذي سيتم تسليمه بعد 3 سنوات.

ويمكن معرفه نتيجة التقديم من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

ويتساءل البعض عن موعد سداد الأقساط الربع سنوية وقيمتها، والتى تصل لـ12 قسطا.

شقق الإسكان المتوسط تتضمن وحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة) سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا، ويتم طرح الوحدات بالمدن التالية: (حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة).

الأقساط الربع سنوية تصل لـ12 قسط، يتم سداد أول قسط في الأول من يناير 2022 بقيمة 11500 جنيه لكل قسط وكذلك كل المساحات، ووفقا لكراسة الشروط تم تخصيص نظامين للسداد في مشروع الإسكان المتوسط، الأول أقساط ثابتة لمدة 30 سنة، والنظام الثاني قسط متزايد بفائدة 7% سنويًا.

ويوجد 3 مساحات في مشروع الإسكان المتوسط بأسعار مختلفة، الوحدة الـ100 متر تم تخصيصها للدور الأرضي بـ471 ألف جنيه، الوحدة الـ110 أمتار بسعر 503 آلاف للوحدات بالدور الأرضي والأخير و519 ألفًا للوحدات المتكررة، والمساحة الـ120 مترًا بـ546 ألف جنيه للدور الأخير، و563 ألفًا للأدوار المتكررة.

وتعتبر مشروعات "سكن لكل المصريين 2"، هو أول طرح من وزارة الإسكان بعد التفعيل الرسمي لمبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي في 13 يوليو الماضي، الخاصة بالتمويل العقاري بسعر عائد 3% لمدة 30 عاما.