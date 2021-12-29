مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي بالعاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، في تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي لحاجزيها بالأحياء (22 – 23 – 24 – 35 - 36).

وأوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالحي الـ22 مجاورة 2، القطع من 201 : 300، يوم الأربعاء 29/12/2021، والقطع من 301 : 400، يوم الخميس 30/12/2021، والقطع من 401 : 461، يوم الأحد 2/1/2022، وقطع الأراضي بالمجاورة 4، من 1 : 100، يوم الإثنين 3/1/2022، والقطع من 101 : 200، يوم الثلاثاء 4/1/2022، والقطع من 201 : 300، يوم الأربعاء 5/1/2022، والقطع من 301 : 400، يوم الإثنين 10/1/2022، والقطع من 401 : 500، يوم الثلاثاء 11/1/2022، والقطع من 501 : 600، يوم الأربعاء 12/1/2022، والقطع من 601 : 672، يوم الخميس 13/1/2022.

ونوه رئيس جهاز العاشر من رمضان، عن أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالحي الـ24 مجاورة 1، من 1 : 100، يوم الأحد 16/1/2022، والقطع من 101 : 200، يوم الإثنين 17/1/2022، والقطع من 201 : 300، يوم الثلاثاء 18/1/2022، والقطع من 301 : 400، يوم الأربعاء 19/1/2022، والقطع 401 : 500، يوم الخميس 20/1/2022، والقطع من 501 : 600، يوم الأحد 23/1/2022، والقطع من 601 : 637، يوم الإثنين 24/1/2022، وقطع الأراضي بالمجاورة 3، من 1 : 100، يوم الثلاثاء 1/2/2022، والقطع من 101:200، يوم الأربعاء 2/2/2022، والقطع من 201 : 300، يوم الخميس 3/2/2022، والقطع من 301 : 400، يوم الأحد 6/2/2022، والقطع من 401 : 500، يوم الإثنين 7/2/2022، والقطع من 501 : 600، يوم الثلاثاء 8/2/2022، والقطع من 601 : 648، يوم الأربعاء 9/2/2022.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالحي الـ35 مجاورة 1، من 1 : 100، يوم الخميس 10/2/2022، والقطع من 101 : 200، يوم الأحد 13/2/2022، والقطع من 201 : 300، يوم الإثنين 14/2/2022، والقطع من 301 : 400، يوم الثلاثاء 15/2/2022، والقطع من 401 : 454، يوم الأربعاء 16/2/2022، وقطع الأراضي بالمجاورة 2، من 1 : 100، يوم الخميس 17/2/2022، والقطع من 101 : 200، يوم الأحد 20/2/2022، والقطع من 201 : 300، يوم الاثنين 21/2/2022، والقطع من 301 : 400، يوم الثلاثاء 22/2/2022، والقطع من 401 : 417، يوم الأربعاء 23/2/2022، وقطع الأراضى بالمجاورة 7، من 1 : 100، يوم الخميس 24/2/2022، والقطع من 101 : 200، يوم الأحد 27/2/2022، والقطع من 201 : 272، يوم الإثنين 28/2/2022، وقطع الأراضى بالمجاورة 8، من 1 : 100، يوم الثلاثاء 1/3/2022، والقطع من 101 : 200، يوم الأربعاء 2/3/2022، والقطع من 201 : 270، يوم الخميس 3/3/2022.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم قطع الأراضى بالحى 36 مجاورة 1، من 1 : 100، يوم الأحد 6/3/2022، والقطع من 101 : 200، يوم الإثنين 7/3/2022، والقطع من 201 : 300، يوم الثلاثاء 8/3/2022، والقطع من 301 : 400، يوم الأربعاء 9/3/2022، والقطع من 401 : 454، يوم الخميس 10/3/2022، وقطع الأراضى بالمجاورة 3، من 1 : 100، يوم الأحد 13/3/2022، والقطع من 101 : 200، يوم الإثنين 14/3/2022، والقطع من 201 : 277، يوم الثلاثاء 15/3/2022، وقطع الأراضى بالمجاورة 4، من 1 : 100، يوم الأربعاء 16/3/2022، والقطع من 101 : 200، يوم الخميس 17/3/2022، والقطع من 201 : 308، يوم الأحد 20/3/2022، وقطع الأراضي بالمجاورة 8، من 1 : 100، يوم الإثنين 21/3/2022، والقطع من 101 : 200، يوم الثلاثاء 22/3/2022، والقطع من 201 : 270، يوم الأربعاء 23/3/2022، وتخصيص الأيام من الأحد 27/3/2022 : الخميس 31/3/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

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