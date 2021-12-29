شكرا لقرائتكم خبر عن دعم مشروط لحاكم ألاسكا يوضح سياسة ترامب للتأثير على الجمهوريين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب دعم حاكم ألاسكا الجمهوري مايك دنليفي لإعادة انتخابه في عام 2022 ، لكن تأييده جاء مع تحذير يمثل علامة لرؤية ترامب حول التأثير على السياسة الجمهورية العام المقبل.

و بحسب موقع سي أن أن تعهد ترامب بإلغاء دعمه إذا أيد دنليفي السناتور الجمهوري عن ألاسكا ليزا موركوفسكي ، التي يُتوقع أن جعلها ترامب هدفا رئيسيا في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل بعد أن قامت السناتور بالتصويت لصالح إدانته في محاكمة عزله في وقت سابق .