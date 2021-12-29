الداخلية تنفي اقتحام قوات الأمن مكتب محامي بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

نفت وزارة الداخلية صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى من ادعاءات حول اقتحام أجهزة الأمن مكتب أحد المحامين بأسيوط.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، إن الواقعة تتعلق بحدوث مشاجرة بين طرفين تم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

وتابعت الوزارة، في بيانها، بإنه على إثر ذلك ادعى شقيق أحد الأطراف -على غير الحقيقة- بأنه تم اقتحام مكتبه "على الرغم من عدم وجود مكتب له بمنزله"، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الادعاءات ومن روج لها.