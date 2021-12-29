الجنايات تستمع للمرافعة في محاكمة 22 متهمًا بـ"اللجان النوعية بحلوان" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تستكمل الدائرة الأولى "إرهاب" بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، للمرافعة في محاكمة 22 متهمًا من عناصر الجماعة الإرهابية بقضية "اللجان النوعية في حلوان".

كانت النيابة العامة اتهمت 22 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان المحظورة في القضية رقم 840 لسنة ۲۰۱۹ حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، والتي جاءت أحداثها على إثر فض اعتصام رابعة وفض اعتصام النهضة، وقام المتهمون فيها بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه؛ اعتقادًا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة.