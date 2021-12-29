شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليمن: الحوثي مسؤول عن الحرب والدمار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس الوزراء اليمني، أن الحوثيين هم العدو المسؤول عن الحرب والدمار، مشيرا إلى ما كشفه تحالف دعم الشرعية لتحكم إيران وميليشيا حزب الله الإرهابية لقرار الانقلابيين.

وقال د. معين عبدالملك في سلسلة تغريدات على «تويتر»: ما كشفه تحالف دعم الشرعية مؤخراً، عن تحكم طهران وحزب الله بقرار الحوثيين، هو الأمر الذي ظل اليمنيون يتحدثون عنه طوال سنين، وما تم توثيقه بالصوت والصورة هو تأكيد لنفس نهج الممارسات الإجرامية المستمرة لتدمير الوطن خدمة للمشروع الإيراني التخريبي في المنطقة.

وتابع في أخرى: لدينا معركة واحدة، وعدو واحد مسؤول عن هذه الحرب والدمار الذي طال الحياة والعمران، وهو ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، ولا مجال للتشويش على هذه المعركة أو حرف بوصلتها بمعارك جانبية، فليس أمامنا إلا الانتصار فقط وتوجيه وتوحيد كلمتنا وبنادقنا من أجل ذلك. وأضاف رئيس الوزراء اليمني: يجب أن نعي جميعاً أنه دون إنهاء آثار الانقلاب والإجرام الحوثي واستكمال استعادة الدولة، ستظل البلد إنسانا وأرضا واقتصادا في دائرة الخطر والتهديد، لدينا شعب عظيم ويقدم تضحيات هائلة ولدينا أشقاء أوفياء وقفوا معنا في كل المحن واللحظات الصعبة.

وميدانيا سقط العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني بين قتلى وجرحى بنيران الجيش والمقاومة في جبهات شمالي غرب مأرب بكمين محكم نفذته القوات اليمنية. ووفقا لما نشره موقع الجيش اليمني «سبتمبر نت»، أمس الثلاثاء، ترصدت القوات اليمنية يوم الإثنين في كمين محكم عدداً من العناصر الحوثية، التي سقطت بين قتلى وجرحى بعد وقوعهم في مرمى النيران، بمختلف أنواع الأسلحة، وذلك في جبهة محزام ماس شمال غرب محافظة مأرب.

كما تكبدت الميليشيا خسائر أخرى، بنيران المدفعية التي دكت مواقعها وتجمعاتها في عدد من المواقع التي تتمركز فيها.