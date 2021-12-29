عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عودة فيديوهات داعش الوحشية.. إعدام ضابط عراقي

الأربعاء 29 ديسمبر 2021

الخليج 365

في مؤشر جديد على تنامي خطر داعش، نشر التنظيم الإرهابي مقطعا مصورا لإعدام ضابط عراقي اختطف في وقت سابق.



ومع سيطرة داعش على مناطق واسعة في سوريا والعراق عام 2014، أفزع التنظيم الإرهابي العالم بمقاطع مصورة لعمليات إعدام وحشية.

ونشرت مواقع الكترونية مقربة لتنظيم داعش، مقطع فيديو مرفقاً بالصور لعملية قتل ضابط عراقي تم اختطافه بمعية ثلاثة أشخاص قبل أيام، خلال رحلة صيد شرقي البلاد.

وظهر في المقطع الفيديو المصور عنصراً مسلحاً من داعش الإرهابي يقف وراء الضابط العراقي الذي كان في وضع الجلوس على ركبتيه وهو يرتدي بزة برتقالية اللون وقربهما راية للتنظيم، في صورة تقليدية لعمليات التنظيم الإرهابي.

وكان العقيد ياسر علي الذي يشغل مهام مدير جوازات الأعظمية في العاصمة بغداد، اختطف في الـ13 من الشهر الجاري، برفقة أصدقائه أثناء رحلة صيد قرب بحيرة حمرين، شمال شرق بعقوبة".

وعقب نشر مقطع فيديو إعدامه، نعت وزارة الدفاع العراقية ضابط الجوازات العقيد ياسر الجوراني، متوعدة عصابات داعش بالملاحقة والثأر لشهداء العراق.

وفي وقت سابق، شنت قوات الأمن العراقية عمليات عسكرية متلاحقة لتقفي آثرهم منذ ذلك الوقت إلى أن توصلت إليهم قوات مكافحة الإرهاب الإثنين.

ووفق خلية الإعلام الأمني فإن جهاز مكافحة الإرهاب عثر على مختطفين اثنين داخل وكر لمسلحي داعش في جبال حمرين، أحدهما كان مقتولا والثاني كان مصابا جرى نقله جوا لتلقي العلاج.

لكن المصاب توفي لاحقاً متأثراً بإصاباته البليغة، بحسب البيان.

وفي وقت سابق سيطر داعش على قرية حدودية لساعات قبل تحريرها في عملية نادرة منذ إعلان هزيمة داعش في العراق عام 2017.

وتتصاعد حدة العمليات الإرهابية التي يشنها تنظيم داعش وخصوصاً عند المناطق الحدودية بين المحافظات لكونها تتسم بالتضاريس المعقدة والأراضي المفتوحة.