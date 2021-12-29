شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات النواب" تناقش طلبات لدعم القطاع الصحي ودعم المستشفيات والوحدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، برئاسة النائب عاطف ناصر، خلال اجتماعها، الاقتراح برغبة المقدم من النائب سيد نصر، بشأن إقامة وحدة عمليات مصغرة في الوحدة الطبية بإدارة حدائق القبة الطبية، محافظة القاهرة.

وأوضح النائب سيد نصر، خلال الاجتماع، أن هناك تقصير في بعض الخدمات المقدمة للمواطن بالحدائق مثل ندرة سرير الرعاية المركزة للمواطن، وخاصة لأن حدائق القبة بها كثافة سكانية والمستشفيات المجاورة للمنطقة لا تستطيع أن تلبي كافة الاحتياجات خاصة في ظل أزمة كورونا لأن جميع المستشفيات تعمل بكفائة 50%؜ فقط، والباقي لخدمة مرضى الكورونا.

وأشار "نصر" إلى أن وحدة الخليج المصري الصحية كانت بها قسم نساء وتوليد وتقدم خدمة الولادة ولكن تم الغائها، متابعا: كما هناك 75% من سكان المنطقة ذات ظروف اقتصادية متوسطة، وكل ما نريده وحدة عمليات لجراحات اليوم الواحد.

وقال الدكتور محمد شوقي وكيل وزارة الصحة بمحافظة القاهرة، إنه تم مخاطبة وزيرة الصحة وجاء الرد بتعذر إقامة وحدة عمليات مصغرة في الوحدة الطبية، لأنه لا يمكن إقامة غرفة عمليات بها، لعدم توافر المساحة في توفير وحدة عناية مركزة وبنك دم، ولكن هناك حلول بديلة لرفع الخدمة بالمنطقة، وهي أن مستشفى منشية البكري سيتم العمل فيها قريبا جدا بكامل طاقتها مما يجعلها قادرة على استيعاب سكان حدائق القبة وخدمتهم بشكل أفضل.

وأوضح "شوقي" أن مراكز الولادة تم إلغائها طبقا للمعايير الجديدة من كافة الوحدات، ولكن سوف نعمل بشكل قوي بالتنسيق مع النائب سيد نصر ومدير الصحة بحدائق القبة على رفع خدمة الطبية بالمنطقة بشكل أكبر.

وأوصت اللجنة بتأجيل المقترح لحين إعادة الدراسة وتشكيل لجنة لدراسة المقترح على أرض الواقع، وإفادة اللجنة بالتقرير في خلال 38 يومًا.

كما ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوي الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حسين جودة، بشأن إنشاء مستشفى مركزي بمركز الفتح- محافظة أسيوط.

و أشار النائب أحمد حسين إلى أن مركز الفتح هو أكثر مكان مناسب لجميع المواطنين، حيث يتوسط العديد من المراكز الذين يبعد عنهم مكان لتلقي الخدمات الطبية.

وقال ممثل وزارة الصحة: الاقتراح من حيث المبدأ موافق عليه، لكن نرجئ التنفيذ لحين معاينة المكان ومعاينة المساحات المتاحة حتى يتم التأكد من توافر المواصفات المطلوبة في المكان المقترح، وأرجات اللجنة الموافقة علي الاقتراح برغبة حتى يتم المعاينة وإفادة اللجنة بنتيجة المعاينة خلال 60 يوما.

وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي بشأن إنشاء مركز طبي نموذجي بقرية بنى غالب وتطوير مراكز الاسعاف - مركز أسيوط- محافظة أسيوط.

وجاء رد ممثل وزارة الصحة بمركز أسيوط بأنه من حيث المبدأ لا مانع، كما أن هذا المركز مدرج ضمن خطة مبادرة حياة كريمة بالمرحلة الثانية، ووافقت اللجنة على المقترح على أن يتم دراسة كل وحدة بالمركز على حدى.

وناقشت اللجنة أيضاً الاقتراح برغبة المقدم من النائب جمال الشورى، بشأن إنشاء معهد فني صحي بمحافظة مطروح، وقال اللواء خالد محمد مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بمحافظة مطرح، إن المحافظة بصدد احتياج حقيقي للمعهد، والمحافظة قامت بتخصيص الأرض بالفعل منذ شهر مارس الماضي.

وأوضح الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أن الوزارة تعمل بشكل قوي لتوفير هذا المعهد نظرا لاحتياج المحافظة له، ووافقت اللجنة على المقترح على أن يدرج هذا المعهد في خطة عام 2022.

كما ناقشت اللجنة اقتراح برغبة المقدم من النائبة زينب السلايمى، بشأن إنشاء مبنى بمستشفى طيبة التخصصي لإقامة الأطباء والممرضين والممرضات المغتربين والمغتربات- مركز أسنا- محافظة الأقصر.

وأوضحت النائبة أن الأطباء العاملين المغتربين بمستشفى طيبة يستغلون العديد من الحجرات الطبية لعدم توافر سكن لهم، متابعة: "بالأولى أن يتم توفير مبنى إضافي للسكن وخلو المستشفى بالكامل للمرضى".

وقالت هدى حسن سكرتير عام محافظ الأقصر: "إن هذا الشأن خاص بوحدة الرعاية الصحية والتي أفادتنا بأنه تم توفير سكن خارجي للأطباء والممرضين بمركز أرمنت ونظرا لبعد المسافة قامت الوحدة بتوفير وسائل نقل للعاملين لتسهيل الوصول إلى السكن".