شكرا لقرائتكم خبر عن 21 عاما حد أدنى لقيادة "توك توك".. تعرف على أبرز تعديلات قانون المرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون وقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦.

وتضمنت التعديلات الجديدة الأتى:-

السمح بمنح رخصة قيادة للدراجات الآلية بأن لا يقل سن الطالب عن 16 عاما

السمح بمنح رخصة قيادة بشرط ألا يقل سن الطالب عن 18 عاما لكل من قيادة سيارة خاصة، وقيادة سيارات الأجرة التى تعمل فى النقل السياحى والجرار الزراعى بقصد الاستعمال الشخصى، وسيارات النقل الخفيف التى لا تزيد حمولتها على ألفى كيلو جرام ، ودراجة بخارية خاصة.

السمح بمنح رخصة بشرط ألا يقل سن الطالب عن 21 سنة لكل من...

- رخصة قيادة درجة ثالثة:تجيز لحاملها، ممن تكون قيادة السيارات مهنته، قيادة السيارات الأجرة، وسيارات الأتوبيس التى لا يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا، فضلا عن السيارات المبينة فى البند السابق.

رخصة قيادة درجة ثانية:تجيز لحاملها قيادة سيارات الأجرة، وسيارات الأتوبيس التى يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا وحتى ستة وعشرين راكبا، وسيارات النقل، والمعدات الثقيلة، فضلا عن قيادة السيارات المبينة فى البندين السابقين، ولا تصرف إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة فى البند (٢).

رخصة قيادة درجة أولى: تجيز لحاملها قيادة جميع أنواع السيارات، ولا تصرف إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة فى البند (٣).

رخصة قيادة جرار زراعى: تجيز لحاملها قيادة جرار مفرد أو ذى مقطورة زراعية.

رخصة قيادة مترو أو ترام: تجيز لحاملها قيادة مركبات المترو أو الترام.

رخصة قيادة مركبات (التوك توك) تجيز لحاملها قيادتها.

رخصة قيادة للتجربة: تمنح للمنوط بهم اختبار صلاحية مركبات النقل السريع.