السيطرة على حريق شقة سكنية بفيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الأربعاء، حريقا شب في وحدة سكنية بمنطقة فيصل دون خسائر في الأرواح.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من شقة بالعقار رقم 184 بفيصل.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء سعيد؛ موجها بسرعة محاصرة النيران.

تمكن رجال الدفاع المدني من السيطرة على النيران دون إصابات مع منع امتداد الحريق إلى محل أحذية مجاور وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجددها.