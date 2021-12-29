للمرة الثانية خلال 4 أشهر.. الرئيس الفلسطيني يجتمع مع وزير الدفاع الإسرائيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - (د ب أ)

اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الثلاثاء، مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس بحسب ما أعلن مسئول فلسطيني.

وقال وزير الشئون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ على حسابه في تويتر إن الاجتماع تناول "أهمية خلق أفق سياسي يؤدي إلى حل سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية".

وأضاف الشيخ أنه تم البحث كذلك في "الأوضاع الميدانية المتوترة بسبب ممارسات المستوطنين، والعديد من القضايا الأمنية والاقتصادية والإنسانية".

من جهتها ذكرت مصادر إسرائيلية أن الاجتماع بين عباس وجانتس عقد في منزل الأخير في مدينة روش هاعين الإسرائيلية بحضور كل من الشيخ ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج.

وكان عباس اجتمع مع جانتس في 30 أغسطس الماضي وتم الاتفاق آنذاك على عدة تسهيلات مقدمة للسلطة الفلسطينية بما في ذلك إصدار تصاريح لم شمل في الضفة الغربية بعد انقطاع استمر سنوات.