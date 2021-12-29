الرئيس الفلسطيني يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي في منزله

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 ديسمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 28 - ديسمبر - 2021 11:58 مساءً

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ليلة الأربعاء، بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في منزل الأخير.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن هذا هو ثاني لقاء بينهما منذ تشكيل الحكومة، بعد لقائهما في رام الله قبل نحو شهرين، كما يعد اللقاء الأول للرئيس الفلسطيني مع وزير دفاع إسرائيلي داخل إسرائيل منذ 2010.

وأضافت الهيئة أن الاجتماع بين الطرفين عُقد بموافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.