شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقرير: تفشي وباء كورونا على 68 سفينة سياحية في أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

الخليج 365- متابعات

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الصحية في الولايات المتحدة تحقق مع 68 سفينة سياحية كبيرة بعد تفشي فيروس ”كورونا“ بين ركابها.



وقال تقرير نشره موقع ”انسايدر“ ووسائل إعلام أمريكية أخرى إن المسؤولين من ”المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها“ وضعت تلك السفن تحت الرقابة بعد ورود معلومات بإصابات بين الركاب في الأيام الخمسة الأخيرة.

وأضاف التقرير، أن مراكز السيطرة على الأمراض تحقق حاليًا في 36 سفينة بينما حققت بالفعل في 32 سفينة إضافية، لكن هذه السفن لا تزال ”تحت المراقبة“.