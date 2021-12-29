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تقرير: تفشي وباء كورونا على 68 سفينة سياحية في أمريكا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

الخليج 365- متابعات

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الصحية في الولايات المتحدة تحقق مع 68 سفينة سياحية كبيرة بعد تفشي فيروس ”كورونا“ بين ركابها.

 

وقال تقرير نشره موقع ”انسايدر“ ووسائل إعلام أمريكية أخرى إن المسؤولين من ”المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها“ وضعت تلك السفن تحت الرقابة بعد ورود معلومات بإصابات بين الركاب في الأيام الخمسة الأخيرة.

وأضاف التقرير، أن مراكز السيطرة على الأمراض تحقق حاليًا في 36 سفينة بينما حققت بالفعل في 32 سفينة إضافية، لكن هذه السفن لا تزال ”تحت المراقبة“.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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