شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تونس.. اتحاد الشغل ينفذ تحركا احتجاجيا ويهدد بالتصعيد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

الخليج 365- متابعات

نفذ اتحاد الشغل التونسي، اليوم الثلاثاء، تحركا احتجاجيا ردًّا على ما اعتبره ”تسويف ومماطلة الحكومة في تنفيذ عدد من الاتفاقيات“، مهددًا بالتصعيد.



وقال كاتب عام النقابة العامة للتعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، إن ”الحكومة التونسية تنكرت للمدرسين، ورفضت صرف منحة العودة المدرسية التي تم الاتفاق عليها سابقا“.

وأضاف اليعقوبي، أثناء تحرك احتجاجي اليوم أمام مقر وزارة التربية، أن ”ميزانية 2022 التي أعلنت عنها الحكومة هي ميزانية جلد الفقراء والمدرسين“.