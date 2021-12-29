تونس.. فتح تحقيق في وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي

الشارقة - اميمة ياسر -

قررت وزيرة العدل في تونس، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق في وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.

وأعلن الحبيب الطرخاني، المتحدث باسم محكمة الاستئناف في تونس، أن وزيرة العدل طلبت فتح تحقيق في وفاة الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي.

وأضاف الطرخاني أن وزيرة العدل تقدمت الإثنين إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس بطلب فتح تحقيق في وفاة الرئيس الراحل السبسي، طبقاً لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.

وكان السبسي قد توفي في الـ 25 من يوليو عام 2019، عن 93 عاماً، بالمستشفى العسكري في تونس العاصمة.

وأشار المتحدث، في تصريحات لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، إلى أن الوكيل العام لدى تلك المحكمة أذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث حول ظروف وملابسات تلك الوفاة.

وينص الفصل 23 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه "لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها".