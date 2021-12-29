شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة الشوباشى: مشروعات الرئيس السيسى جعلت أهالى الصعيد يعيشون كأنهم فى حلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة فريدة الشوباشى، الكاتبة الصحفية، إن افتتاحات الرئيس عبد الفتاح السيسى في الصعيد جعلت أهالى الصعيد يعيشون كأنهم في حلم، موضحة أن الرئيس السيسى قال إنه يحلم بمصر تكون كبيرة ولابد أن نشاركه الحلم.

وأضافت الكاتبة فريدة الشوباشى، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الصعيد كان مهمل لمدة 50 سنة وكان مهمش ولا أحد يقوم بتنمية فيه ولكن الرئيس السيسى يفتتح مشروعات عملاقة وهو ما جعل الصعيد ولد من جديد.

وتابع الكاتبة فريدة الشوباشى، أن اليوم مصر تحلم وتستيقظ وتحقق الحلم بقائد يتابع كل شيء، موضحة أن الرئيس يتسم البساطة خلال حديثه مع أهل الصعيد ومع أطفال الصعيد، وما يقوله الرئيس ينفذه وبالتالي أصبح هناك ثقة لدى المصريين وأمل في المستقبل.