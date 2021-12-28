شكرا لقرائتكم خبر عن «أوميكرون» يصبح المتحور الأكثر انتشارا في هولندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعد المستشفيات في هولندا لقفزة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا التي تنقل إليها بعدما قال المعهد الوطني للصحة العامة اليوم الثلاثاء إن متحور أوميكرون أصبح المتحور الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في هولندا.

ويمثل المتحور أوميكرون الآن نحو نصف العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في هولندا، وفقا للمعهد الوطني للصحة العامة.

إلا أن المعهد قال إن هناك أملا في أن يساعد الإغلاق الصارم الذي تم فرضه في مختلف أنحاء البلاد يوم 19 كانون أول/ديسمبر في "تقييد الضغط المحتمل على نظام الرعاية الصحية قدر الإمكان".

وقد تسببت الإجراءات الجديدة في انخفاض عدد الحالات التي تنقل إلى المستشفيات، والتي انخفضت بمقدار الربع إلى أكثر قليلا من ألف حالة الأسبوع الماضي.