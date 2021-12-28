شكرا لقرائتكم خبر عن «قبرص» تسجل أكبر عدد من إصابات كورونا اليومية منذ تفشي الجائحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات أن قبرص سجلت اليوم الثلاثاء أكبر عدد من إصابات كوفيد-19 منذ رصد فيروس كورونا في الجزيرة لأول مرة في مارس آذار عام 2020.

وسجلت الجزيرة 2241 إصابة اليوم ارتفاعا من 1925 في اليوم السابق. وسجلت قبرص 154926 إصابة و630 وفاة منذ بدء الجائحة.

وقال بيتروس كارايينيس أستاذ علم الأحياء المجهرية وعلم الفيروسات الجزيئية في كلية الطب بجامعة نيقوسيا "أعتقد أن السبب في ذلك سلالة أوميكرون، التي ربما وصلت في وقت أبكر مما كنا نعتقد". وكارايينيس عضو في لجنة علمية استشارية للحكومة.

وسجلت قبرص أول إصابة بأوميكرون في العاشر من ديسمبر كانون الأول.