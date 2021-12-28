شكرا لقرائتكم خبر عن في زيادة قياسية جديدة.. إصابات كورونا اليومية في فرنسا تتجاوز 179 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت فرنسا اليوم الثلاثاء إصابات جديدة قياسية بفيروس كورونا بلغ عددها 179807 حالات خلال 24 ساعة، وهو أكبر عدد من الإصابات اليومية حتى الآن منذ بدء الجائحة.

وسُجل العدد القياسي السابق يوم السبت وبلغ 104611 إصابة، وذلك بعد كسر العدد القياسي المسجل يوم 11 نوفمبر تشرين الثاني 2020 وهو 86852 بإصابات يومين متتالين زادت على 90 ألفا في اليوم الواحد في نهاية الأسبوع الماضي.