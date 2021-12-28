قبرص تسجل أكبر عدد من الإصابات اليومية بكورونا

وأوضحت بيانات وزارة الصحة القبرصية أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في الجزيرة وصل إلى 630، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 154926.

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 1925 إصابة بالفيروس.



وقال بيتروس كارايينيس، عضو اللجنة العلمية الاستشارية في الحكومة، وأستاذ علم الأحياء المجهرية وعلم الفيروسات الجزيئية في كلية الطب بجامعة نيقوسيا: "أعتقد أن السبب في ذلك سلالة أوميكرون، التي ربما وصلت في وقت أبكر مما كنا نعتقد".