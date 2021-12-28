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الكويت.. سجن وعزل 6 قضاة مرتبطين بقضية "فؤاد الإيراني"

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اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الثلاثاء، الحكم الأولي ضد 8 قضاة مرتبطين بقضية ”شبكة فؤاد الإيراني“، تم إحالتهم قبل نحو 8 أشهر إلى محكمة الجنايات، للاشتباه بوجود تعاملات لهم مع الشبكة التي يترأسها الإيراني فؤاد صالحي، والتي تم ضبطها منتصف العام 2020.

وقضت المحكمة بسجن 6 قضاة من (5 إلى 15) عاما، وعزلهم من الوظيفة ومصادرة مركبات منهم تلقوها كهدايا، كما قضت ببراءة قاضٍ وتغريم قاضٍ آخر 5 آلاف دينار، وفقا لصحيفة ”القبس“ الكويتية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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