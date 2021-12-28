4 دول تستقبل سلالا وملابس شتوية سعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت 4 دول أمس سلالا غذائية وملابس شتوية سعودية، وزعها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وسلم المركز 45 طنا من السلال للمتضررين من الفيضانات والأسر المحتاجة بمناطق الجمام وثلاثة كباري وكفتريا ومكلي بمحلية أروما في ولاية كسلا بالسودان، استفاد منها 9000 فرد. وفيما دشن المركز مشروع دعم الأمن الغذائي في محافظة شبوة اليمنية بهدف توزيع 6 آلاف سلة غذائية تزن 642 طنا، على 6 مراحل في مديرية الطلح، واصل تنفيذ مشروع كسوة الشتاء في الأردن بمرحلته الثانية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية، وجرى توزيع 2866 بطانية و1433 حقيبة شتوية على الأسر الأردنية المتعففة واللاجئين السوريين والفلسطينيين استفاد منها 7165 فردا بواقع 1433 أسرة، بينما وزع المركز 700 حقيبة شتوية للفئات الأكثر احتياجا في منطقة كويتا بإقليم بلوشستان الباكستاني، استفاد منها 5390 فردا.

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