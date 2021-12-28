الأمم المتحدة للصوماليين: مصلحة بلادكم أولا

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وأعربت المنظمة في بيان أمس، عن قلق بالغ إزاء الوضع الراهن والتطورات السياسية في البلاد، وعن قلقهم المتزايد بشأن المخالفات الإجرائية والتأخيرات في العملية الانتخابية الصومالية.
وأكدت أنه من الضروري تنفيذ اتفاقيتي 17 سبتمبر 2020 و27 مايو 2021م - وهما أساس الانتخابات - فورا ودون مزيد من التشويش أو الاضطراب.
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