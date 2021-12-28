شكرا لقرائتكم خبر الأمم المتحدة للصوماليين: مصلحة بلادكم أولا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت الأمم المتحدة والشركاء الدوليون، قادة الصومال إلى تغليب مصلحة البلاد أولا، وتهدئة التوترات السياسية المتصاعدة، والامتناع عن الاستفزازات التي من شأنها تقويض السلام والاستقرار.

وأعربت المنظمة في بيان أمس، عن قلق بالغ إزاء الوضع الراهن والتطورات السياسية في البلاد، وعن قلقهم المتزايد بشأن المخالفات الإجرائية والتأخيرات في العملية الانتخابية الصومالية.

وأكدت أنه من الضروري تنفيذ اتفاقيتي 17 سبتمبر 2020 و27 مايو 2021م - وهما أساس الانتخابات - فورا ودون مزيد من التشويش أو الاضطراب.