شكرا لقرائتكم خبر السعودية لمجلس الأمن: تحملوا مسؤوليتكم وأوقفوا تهريب الأسلحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالبت السعودية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ميليشيات الحوثي وموردي أسلحتهم والموارد التي تمول أعمالهم الإرهابية، من أجل وقف تهديداتهم للسلم والأمن الدوليين.

وقال مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي في رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام أنطونيو غوتيريس «أكتب عن استمرار الهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة».

وأضاف «في 24 ديسمبر 2021، سقطت قذيفة عسكرية على محل تجاري في محافظة صامطة بمنطقة جازان»، مشيرا إلى أن «هذه المحاولة العدائية أسفرت عن مقتل مواطن سعودي ومقيم يمني الجنسية، بالإضافة إلى إصابة 7 مدنيين بينهم 6 مواطنين ومقيم بنجلاديشي، وإلحاق أضرار بمحلين و12 سيارة».

وأكد أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية جريمة حرب، ويجب محاسبة ميليشيات الحوثي وفق القانون الدولي، مجددا التأكيد على أن السعودية لن تألو جهدا في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها وفقا لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية.

وقال السفير المعلمي «من الواضح أن غياب الإجراءات الصارمة من قبل المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، تجاه موردي أسلحة ميليشيات الحوثي، سيسمح لهذه الميليشيات الإرهابية بمواصلة أعمالها الإرهابية في المنطقة، لذلك من الأهمية بمكان أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته تجاه ميليشيات الحوثي وموردي أسلحتهم والموارد التي تمول أعمالهم الإرهابية، من أجل وقف تهديداتهم للسلم والأمن الدوليين، مطالبا بتعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن».

من جهتها، أدانت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، منع زيارة الأهالي لأقاربهم في سجن معسكر الأمن المركزي بصنعاء.

وقالت الرابطة في بيان إن «جماعة الحوثي تصر على منع الزيارة عن المحتجزين في سجن الأمن المركزي، ويظل حالهم وحال المخفيين فيه مجهولا حتى اليوم»، واستنكرت احتجاز المختطفين في مواقع معرضة للقصف، محملة جماعة الحوثي المسؤولية عن حياتهم وسلامتهم في سجن معسكر الأمن المركزي بصنعاء.

على صعيد آخر، وصل وزير المالية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، إلى مدينة عدن أمس فجرا، إلى جانب مسؤولين آخرين، وجرى نقلهم إلى قصر الرئاسة (معاشيق)، في مديرية كريتر.

وتأتي عودة محافظ البنك المركزي الجديد، بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع من صدور قرار تعيينه، في الوقت الذي شهدت فيه العملة المحلية تحسنا كبيرا، أمام العملات الأجنبية.

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