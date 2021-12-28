شكرا لقرائتكم خبر السعودية لمجلس الأمن: تحملوا مسؤوليتكم وأوقفوا تهريب الأسلحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي في رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام أنطونيو غوتيريس «أكتب عن استمرار الهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة».
وأضاف «في 24 ديسمبر 2021، سقطت قذيفة عسكرية على محل تجاري في محافظة صامطة بمنطقة جازان»، مشيرا إلى أن «هذه المحاولة العدائية أسفرت عن مقتل مواطن سعودي ومقيم يمني الجنسية، بالإضافة إلى إصابة 7 مدنيين بينهم 6 مواطنين ومقيم بنجلاديشي، وإلحاق أضرار بمحلين و12 سيارة».
وأكد أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية جريمة حرب، ويجب محاسبة ميليشيات الحوثي وفق القانون الدولي، مجددا التأكيد على أن السعودية لن تألو جهدا في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها وفقا لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية.
وقال السفير المعلمي «من الواضح أن غياب الإجراءات الصارمة من قبل المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، تجاه موردي أسلحة ميليشيات الحوثي، سيسمح لهذه الميليشيات الإرهابية بمواصلة أعمالها الإرهابية في المنطقة، لذلك من الأهمية بمكان أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته تجاه ميليشيات الحوثي وموردي أسلحتهم والموارد التي تمول أعمالهم الإرهابية، من أجل وقف تهديداتهم للسلم والأمن الدوليين، مطالبا بتعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن».
من جهتها، أدانت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، منع زيارة الأهالي لأقاربهم في سجن معسكر الأمن المركزي بصنعاء.
وقالت الرابطة في بيان إن «جماعة الحوثي تصر على منع الزيارة عن المحتجزين في سجن الأمن المركزي، ويظل حالهم وحال المخفيين فيه مجهولا حتى اليوم»، واستنكرت احتجاز المختطفين في مواقع معرضة للقصف، محملة جماعة الحوثي المسؤولية عن حياتهم وسلامتهم في سجن معسكر الأمن المركزي بصنعاء.
على صعيد آخر، وصل وزير المالية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، إلى مدينة عدن أمس فجرا، إلى جانب مسؤولين آخرين، وجرى نقلهم إلى قصر الرئاسة (معاشيق)، في مديرية كريتر.
وتأتي عودة محافظ البنك المركزي الجديد، بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع من صدور قرار تعيينه، في الوقت الذي شهدت فيه العملة المحلية تحسنا كبيرا، أمام العملات الأجنبية.
مشاهدات يمنية:
- عبر المبعوث الأممي لليمن هانس جروندبربج عن قلقه إزاء استمرار الاعتداءات ضد السعودية، والتي تسببت في وقوع ضحايا من المدنيين.
- دفعت ألوية العمالقة اليمنية بتعزيرات عسكرية من جبهة الساحل الغربي إلى محافظة شبوة الواقعة شرق البلاد.
- وصل سعر صرف الريال اليمني إلى 787 مقابل الدولار الأمريكي، بينما سجل 207 مقابل الريال السعودي.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية لمجلس الأمن: تحملوا مسؤوليتكم وأوقفوا تهريب الأسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.