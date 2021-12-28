شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الأوقاف للنواب: 68 مليون جنيه تكلفة إحلال وتجديد مساجد الدقهلية فى 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد أبو هاشم - أمين سر اللجنة، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب نور الدين، بشأن تأخير طرح مساجد (عباد الرحمن، الزواحم، الأقطم، المباحث، وغيرها) بمحافظة الدقهلية.

وأوضح المهندس سمير الشال، الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف، أنه تم تخصيص مبلغ 27 مليون جنيه لإحلال وتجديد مساجد محافظة الدقهلية خلال العام المالي 2019-2020، ومبلغ 41 مليون جنيه للمساجد التى يجرى العمل عليها، أى بإجمالى 68 مليون جنيه على مدار ثلاثة أعوام.

وأشار إلى أنه توجد خطة استثمارية تتضمن المستهدف إشهاره من المساجد، وأنه وُضعت المساجد الواردة بطلب الإحاطة على رأس قائمة المساجد التي سيتم إشهارها بمحافظة الدقهلية في أول إعلان قادم ومع توافر اعتمادها المالي.

وأوصت اللجنة وزارة الأوقاف بأن توافيها بالجدول الزمني لقائمة المساجد المستهدف إحلالها وتجديدها بمحافظة الدقهلية في العام المالي الجاري.