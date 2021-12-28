وزير التعليم: أصدرت تعليمات مشددة للمعلمين بشأن منهج رابعة ابتدائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد جمعة:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن منهج رابعة ابتدائي هو أفضل ما أنتجته الوزارة في تاريخها علميًا وأكاديميًا ووضع على مسطرة المقاييس العالمية وما يجب أن يتعلمه الطالب في هذا العمر.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء DMC"، اليوم الثلاثاء، أن الحديث عن صعوبة المنهج تختلف فيه الرؤية من شخص لآخر، والخلاف يتركز على مادتي العلوم والرياضيات والتغير في فلسفة المناهج الجديدة، مشيرًا إلى أن المنهج لا يُقاس بعدد الصفحات ولكن بمخرجاته وفلسفته، فليس مطلوبًا الحفظ وإنما استثارة المعرفة لدى الطالب.

وذكر وزير التعليم أنه أعطى تعلميات مشددة للمعلمين بعدم تدريس أكثر من درس في الحصة، والسير في المنهج بما يتماشى مع استيعاب الأطفال مع إمكانية استكماله على مدار العام.

وأشار شوقي إلى أن مصر وفرت لأولادها المناهج التي تدرس في المدارس الأجنبية، متابعًا: "يجب على أولياء الأمور أن يتركوا أبنائهم لفهم ما يستطيعون ومايعملوش لهم الواجب".

وأضاف وزير التعليم إلى أن كل تغير يجب أن يبدأ من نقطة، وكان يجب البدء والاقتحام وحل المشاكل على مراحل، متابعًا: "ما فعلناه بالمنهاج إعجازي خلال هذه الفترة، ونتعامل مع عجز المعلمين لكن تكلفة حل هذه الأزمة كبيرة جدًا".