القيادة تعزي رئيسة الجمهورية الهيلينية في وفاة الرئيس الأسبق

وقال:«تلقينا نبأ وفاة الرئيس الأسبق للجمهورية الهيلينية السيد كارلوس بابولياس، ونعرب لكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه». كما بعث ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة لرئيسة الجمهورية الهيلينية السيدة كاترينا ساكيلاروبولو في وفاة الرئيس الأسبق للجمهورية الهيلينية السيد مارلوس بابولياس.
وقال: «تلقيت نبأ وفاة الرئيس الأسبق للجمهوية الهيلينية السيد كارلوس بابولياس، وأعرب لكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».
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