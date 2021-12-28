ارتفاع حصيلة غرق قارب مهاجرين قبالة اليونان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 28 - ديسمبر - 2021 8:34 مساءً

أعلن خفر السواحل اليوناني العثور على جثة رجل ثلاثيني، الثلاثاء، قبالة جزيرة تينوس اليونانية مما يرفع عدد المهاجرين الذين لقوا مصرعهم في غرق قاربهم الجمعة قرب باروس إلى 31 قتيلا.

وجاء في بيان لشرطة الموانئ اليونانية “تفيد شهادات ناجين أن الجثة عائدة لرجل كان على متن القارب خلال الحادث”.

وأضاف المصدر نفسه أن الجثة ستخضع للتشريح.

والجمعة، انتشل خفر السواحل جثث 16 مهاجرا هم 12 رجلا وثلاث نساء ورضيع وأنقذوا 63 آخرين كانوا على متن قارب غرق قرب جزيرة باروس في بحر إيجة التي تنتمي كما تينوس إلى أرخبيل كيكلاديس.

وأبحر القارب من سواحل تركيا الغربية وكان متجها إلى إيطاليا.

وأعلنت شرطة الموانئ اليونانية أيضا الثلاثاء أنها أوقفت ثلاثة أشخاص بين الناجين الـ36 الذين أنقذتهم للاشتباه في أنهم مهربون.

وسيلاحق الموقفون بتهمة القتل العمد والانتماء إلى عصابة إجرامية، وفق ما أوضح المصدر نفسه.

ووقعت الكارثة، وهي الثالثة منذ الأربعاء، في ظل ازدياد نشاط المهرّبين بشكل غير مسبوق منذ أشهر في المياه الإقليمية اليونانية.

ففي 23 ديسمبر، انتُشلت 11 جثة من قارب آخر جنح وعلى متنه نحو 100 مهاجر ليصل إلى جزيرة صغيرة شمال جزيرة يونانية أخرى تدعى أنتيكيثيرا مساء الخميس.

ولفت خفر السواحل الى إنقاذ 90 شخصا علقوا على الجزيرة.

وعشية ذلك انقلب قارب مطاط كان يقل مهاجرين قبالة جزيرة فوليجاندروس، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.

وأكد خفر السواحل أن عمليات البحث للعثور على المفقودين تتواصل في كل هذه المناطق.

ونددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بهذه الحوادث القاتلة والمتكررة داعية إلى “تحركات أكثر صرامة للجم الاتجار بالبشر ووقف الذين يستغلون البؤس واليأس البشريين”.

وقالت ماريا-كلارا مارتن ممثلة المفوضية السامية في اليونان في بيان “من المؤسف رؤية تكرار مآس يمكن تجنبها. يجب ألا نعتاد رؤية جثث تنتشل من البحر”.

وتفيد المفوضية بأن أكثر من 2500 شخص توفيوا أو فقدوا في البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا من كانون الثاني/يناير حتى نوفمبر من العام الحالي.