بالفيديو: حريق في ميناء بلفاست في إيرلندا الشمالية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

تعاملت فرق الإطفاء في إيرلندا الشمالية، اليوم الثلاثاء، مع حريق اندلع في ميناء العاصمة بلفاست.

وتسبب الحريق الضخم في تصاعد أعمدة الدخان في سماء المدينة، فيما لم تعرف بعد أسباب الحريق.

ونقلت صحيفة “ميرور” البريطانية عن أحد الأشخاص الموجودين في مكان الحادث، قوله إن الحريق اشتعل في كومة كبيرة من الخردة المعدنية، والتي من المحتمل أن تكون تابعة لشركة “كليرواي” لمعالجة المعادن.

وقال متحدث باسم خدمة الإطفاء والإنقاذ بإيرلندا الشمالية، إنه تم استدعاء طواقم إلى مكان الحادث عند الساعة 1:33 مساء بالتوقيت المحلي.