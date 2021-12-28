شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: الدراسة "عن بُعد" في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت حكومة الإمارات تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بُعد خلال أول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني، ابتداء من الثالث من يناير المقبل، ويشمل القرار المدارس والجامعات ومراكز التدريب على مستوى الدولة.

وأكدت المتحدثة الرسمية عن القطاع الصحي في الإمارات، الدكتورة نورة الغيثي، حرص الدولة على دراسة الوضع الوبائي داخل وخارج الدولة، حيث يشهد العالم زيادةً كبيرةً في أعداد حالات الإصابة بكوفيد19- ما دفع بالعديد من البلاد إلى إعلان حالات الطوارئ والجاهزية الطبية القصوى، خصوصا مع دخول موسم الاحتفالات، مشددة على أن دولة الإمارات تواجه هذه الزيادة بإجراءاتها العلمية ونظمها الطبية والوقائية المتقدمة.