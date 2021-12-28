واشنطن تكشف عن 'تقدم' في محادثات إيران النووية

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، للصحفيين، إنه من السابق لأوانه تحديد مدى أهمية أي تقدم في محادثات إنقاذ الاتفاق النووي، بعد استئنافها يوم الاثنين.

وأضاف أن "الولايات المتحدة لم تر حتى الآن إلحاحا كافيا لدى إيران"، مضيفا أن "واشنطن بحاجة إلى رؤية الأطراف في المحادثات تسعى بشكل بناء وثابت لتحقيق التقدم".