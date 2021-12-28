شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية" لـ"خطة النواب": صرف مليار جنيه إضافى لبند العلاج على نفقة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة متابعة مدى تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021/ 2022، فيما يخص وزارة الصحة والسكان، بحضور ممثلي وزارة المالية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة.

وأشار الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلي أن اللجنة كانت قد أصدرت توصية فيما يخص دعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان، وتتضمن دعم الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بمبلغ مليار جنيه، تخصص لنفقات علاج المواطنين.

ورد ممثل وزارة الصحة، موضحا أن المخصص للموازنة للباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) 6.7 مليار جنيه، وما تم صرفه حتى الآن مبلغ 4.3 مليار جنيه، والمتبقي من المخصص في الموازنة لهذا الباب 2.4 مليار جنيه.

وأشار إلى أن وزارة المالية ليس لديها مانع في صرف مبلغ مليار جنيه إضافي، وفقًا لتوصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لدعم الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) يتم تخصيصها لبند العلاج على نفقة الدولة.