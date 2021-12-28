28 ديسمبر , 2021
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت (أ ف ب)
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الثلاثاء إنه يتعين على القوى العالمية اتخاذ موقف أكثر حزما في المحادثات النووية مع إيران.
وأضاف بينيت في مقابلة مع راديو الجيش الإسرائيلي «بالطبع يمكن أن يكون هناك اتفاق جيد. بالطبع. نحن نعرف المعايير. هل من المتوقع أن يحدث ذلك الآن في الظروف الحالية؟ لا، لأنه يجب أن يكون هناك موقف أكثر حزماً».
وقال «إيران تتفاوض من موقف ضعيف للغاية. لكن للأسف العالم يتصرف كما لو أنها في موقف قوي».
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء إسرائيل: ثمّة حاجة لموقف أقوى ضدّ إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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