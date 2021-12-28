حصيلة قياسية للإصابات الجديدة بكورونا في دولة أوروبية

وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية محدثة، بارتفاع حصيلة الإصابات بالمرض خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 129471 حالة مقابل 98515 في بيانات أمس الاثنين، لتصل إلى مستوى 12338676 حالة.

وتعتبر حصيلة اليوم، التي لا تشمل البيانات من إسكتلندا وإيرلندا الشمالية، عددا قياسيا للإصابات الجديدة بفيروس كورونا حيث كان المعدل الأعلى السابق يبلغ 122186 حالة وتم رصده في 24 ديسمبر.



كما ذكرت الوزارة أنها سجلت 18 وفاة جديدة ناجمة عن المرض مقارنة مع 143 في إحصائية الاثنين، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في المملكة المتحدة إلى 148021.

ويأتي ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا على خلفية انتشار متسارع لسلالة "أوميكرون" التي تعتبر أكثر عدوى من كل سابقاتها وتتضمن عددا قياسيا من الطفرات.