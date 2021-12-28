النقل تعلن اطلاق تخصيصات ميناء الفاو الكبير

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الثلاثاء، عن اطلاق كافة التخصيصات المالية لميناء الفاو الكبير للعام الحالي.

وقال المدير العام للشركة فرحان الفرطوسي، إنه "جاء ذلك نتيجةً لتوجيهات ومتابعة وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي، مؤكدا ان الاعمال في مشاريع الميناء والتي وقعت بداية السنة الحالية تسير بوتيرة جيدة جدا".



وأضاف، أن "الارصفة الخمسة أصبح لها انتقالة جيدة مع دخول الحفارات الى الواجهة البحرية بعدما كان هناك تقوية لقاع البحر ورفع للألغام من حوض الميناء بشكل شامل".

