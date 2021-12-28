روسيا: محادثات إيران النووية أحرزت "تقدما لا خلاف عليه"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

الخليج 365- متابعات

قال المبعوث الروسي للمحادثات النووية الإيرانية في فيينا اليوم الثلاثاء، إن مجموعة العمل أحرزت تقدما ”لا خلاف عليه“.



وكتب المبعوث ميخائيل أوليانوف، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: ”يجري مناقشة رفع العقوبات بشكل فعال في المحادثات غير المباشرة“.

وأضاف أوليانوف عبر حسابه في تويتر ”هذا الصباح كان لي لقاء مفيد وإيجابي للغاية مع رؤساء الوفود البريطانية والفرنسية والألمانية في فيينا، ولسوء الحظ، لم يكن هناك أحد في الجوار لالتقاط صورة“، وفقا لرويترز.