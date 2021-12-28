شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة النواب" تستدعى مسئولى الإسكان للرد على عدم توصيل الغاز لـ"قنا الجديدة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، استدعاء مسئولى وزارة الإسكان لتوضيح أسباب عدم توصيل الغاز الطبيعى لمدينة قنا الجديدة بعد 22 عامًا من إنشائها.

وقال النائب حمادة الجبلاوى وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم منه بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لمدينة قنا الجديدة والتي تم إنشاؤها بالقرار الجمهوري رقم (197) لسنة 2000، مؤكدا أن شركات الغاز الطبيعي، أكدت أنه تم تقديم خطة لهيئة المجتمعات العمرانيه منذ 2019 وإلي الآن لم يتم الرد بخصوص خطة توصيل الغاز من عدمه.

واضاف الجبلاوي، أنه من غير المعقول، أن يكون إجمالي إشغال المدينة وتسكينها حوالي 65 % ولا يوجد غاز طبيعي، ويتم الاعتماد علي الأنبوبة التي يسير بها المواطن 25 كيلو.

وتابع الجبلاوي: "التمثيل الحاضر من وزارة الإسكان غير مناسب ولا يمكنه اتخاذ قرار أو الرد"، ومن ثم قررت اللجنة استدعاء نائب وزير الإسكان للرد علي طلب الإحاطة وأسباب التأخير".