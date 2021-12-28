شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة النواب" تطالب الحكومة بإرسال بيان بشأن الجزء المتبقى من طريق القنايات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الطاقة والبيئة، برئاسة المهندس حسام عوض الله، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بإرسال بيان واضح حول الطريق المتبقى لمدينة القنايات من رئيس الهيئة للطرق والكبارى ورئيس الشركة القابضة خلال 5 أيام.

جاء ذلك أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيمان خضر، بشأن ضرورة توصيل الغاز الطبيعي إلى الجزء المتبقي لمدينة القنايات بمحافظة الشرقية، حيث إنه يوجد خلاف أو نزاع قائم بين هيئة الطرق والكباري والشركة المنفذة لأعمال توصيل الغاز.

وقالت النائبة مقدمة الطلب، خلال اجتماع اللجنة، إن الطريق غير مؤهل للسير أو المركبات ولم يتم رصفه منذ 20 سنة، وطالبت دخول الغاز وإصلاح الطريق موضحة أن متبقي منه ويحتاج إلى إصلاح حوالي 2 كم ونصف يتكلف حوالي 8 ملايين.

وطالب النائب عبد الباقي تركيا بهيئة مستقلة لرد الشىء لأصله تضم وزارات الإسكان والاتصالات والبترول والتنمية المحلية.

وقال النائب عمرو القطامي، إن هناك أزمة حقيقية بين الوزارات حول رد الشىء لأصله، وهناك أيضًا تداخل يؤثر بالسلب علي العملية الإصلاحية التي تتناول تطوير البنية التحتية، مؤكدا أن مشروع حياة كريمة سيظل من أقوى المبادرات الرئاسية لحل أزمات يرجع عهدها لسنين طويلة.

وعلقت ممثلة عن هيئة الطرق والكبار، إن هناك إعفاءات لبعض الطرق ضمن مشروع حياة كريمة، موضحة أن هناك طريق جديد بالمنطقة "طريق حر" سيتم افتتاحه آخر يناير المقبل، وبمجرد الانتهاء منه سيتم العمل بهذا الطريق من أعمال صيانة وإصلاحات.