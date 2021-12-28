النيابة العامة تقنع المتهم بقتل الطفلة "مكة" بالتراجع عن الانتحار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

لم يجد السائق المتهم بقتل الطفلة "مكة" لسرقة قرطها الذهبي بمساعدة زوجته، ملجأ سوى إنهاء حياته، وخلال التحقيق معه، هرع المتهم نحو نافذة حجرة التحقيق، وحاول الانتحار من الطابق الرابع، إلا أن أعضاء النيابة العامة، نجحوا في إقناعه، بالتراجع عن الانتحار.

ونسبت النيابة العامة للمتهم وزوجته تهمة القتل العمد المقترن بالسرقة، وخلال سماع أقواله شرع المتهم في الانتحار، لكن أعضاء النيابة نجحوا في إقناعه بالتراجع عن تلك الفكرة، وأثبتت هذه الواقعة في تحقيقات النيابة العامة.

كان قسم شرطة الطالبية، تلقى بلاغًا يفيد بوصول طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، إلى مستشفى الهرم، دون نبض تمامًا، ولم تستجب للإسعافات الأولية.

وبالانتقال إلى المستشفى، التقت قوات الأمن والدة الطفلة مكة المجني عليها، وأكدت أن ابنتها كانت تلهو في الشارع واختفت فجأة، وبالبحث عنها عثرت عليها أعلى سطح العقار الذي تسكن فيه بدون قرطها الذهبي.

تبين من الفحص، أن سائق سيارة إسعاف قتلها هو وزوجته، وتبين أنه يبلغ من العمر 38 عامًا، وزوجته 34 عامًا، تمكنت قوات الأمن، تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة والعقيد عمرو حجازي مفتش المباحث والمقدم محمد نجيب رئيس المباحث، من ضبطهما واعترفا أنهما مرتكبا الواقعة بقصد سرقتها.

وكشفت التحريات أن المتهمين استدرجا المجني عليها بالحلوى لشقة سكنهما وخنقوها وسرقوا حلقها وألقوها أعلى السطح وفروا هاربين.